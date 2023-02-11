Массовая истерия и заблуждение: электромобили не спасут экологию

Проблема в процессе производства самих электромобилей.

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Автопроизводители поголовно уходят от ДВС к электромобилям, объясняя это заботой об экологии.

Но компании Polestar и Rivian выпустили отчет о выбросах парниковых газов в автомобильной отрасли. Из документа следует, что для радикального снижения выбросов и, соответственно, борьбы с изменением климата, чего настойчиво добивается Межправительственная группа экспертов по изменению климата, недостаточно просто перейти на электромобили.

Авторами отчета предлагаются коренные изменения во всем, что касается автомобилей. К 2035 году машины должны полностью перейти на электричество, а заряжаться только от возобновляемых источников энергии.

Но и это не все. Нужно до основания менять производство электромобилей, которое на данный момент дает на 35–50% больше парниковых газов, чем в случае автомобилей с ДВС. Задача снижения выбросов — почти невозможная, так как требуется внедрение множества новых технологий и даже отказ от ископаемого топлива.

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Источник: Kearney

Фото: АГН «Москва»