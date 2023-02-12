Новенькая Tesla едва не убила своего владельца

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У только что купленной Model Y при движении по шоссе отвалился руль.
Дилер отказался признавать случай гарантийным и требовал оплаты ремонта. Помогло только обращение владельца в соцсетях к Илону Маску.
Мужчина устроил опрос, что делать с машиной: забрать после ремонта и ездить или обменять на новую. Победил, конечно, второй вариант.
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Компания Tesla согласилась, но не обозначила сроков исполнения обмена. И, что не менее важно, отказалась признавать случившееся результатом дефекта и объявлять отзывную кампанию, а решение о замене назвала «жестом доброй воли».
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Источник: quto
Фото: соцсети