Новенькая Tesla едва не убила своего владельца — журнал За рулем

Новенькая Tesla едва не убила своего владельца

У машины на ходу отвалился руль.

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У только что купленной Model Y при движении по шоссе отвалился руль.

Дилер отказался признавать случай гарантийным и требовал оплаты ремонта. Помогло только обращение владельца в соцсетях к Илону Маску.

Мужчина устроил опрос, что делать с машиной: забрать после ремонта и ездить или обменять на новую. Победил, конечно, второй вариант.

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Компания Tesla согласилась, но не обозначила сроков исполнения обмена. И, что не менее важно, отказалась признавать случившееся результатом дефекта и объявлять отзывную кампанию, а решение о замене назвала «жестом доброй воли».

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Источник: quto

Фото: соцсети

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