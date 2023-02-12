Машина старой закалки: Москвич 1975 года покоряет Крайний Север — журнал За рулем

Машина старой закалки: Москвич 1975 года покоряет Крайний Север

Экспедиция уже преодолела расстояние от Якутска до Магадана при температуре ниже —50 градусов.

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Путешественник Богдан Булычев сообщил, что экспедиция «„Москвич“ в Арктике», стартовавшая из Якутска 5 февраля на Москвиче-412, в субботу добралась до Магадана, выполнив первый этап.

Булычев отметил, что этот этап посвящен 70-летию Магаданской области.

Машина старой закалки: Москвич 1975 года покоряет Крайний Север

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Большую часть маршрута стояли морозы ниже 50 градусов, самая нижняя точка — минус 57 градусов — достигнута в Оймяконе, одном из полюсов холода. Именно при такой температуре у Москвича 1975 года выпуска замерз двигатель и выдавило масло, а на капоте потрескалась краска.

Второй этап планируется провести зимой 2024 года по маршруту Магадан — Певек (трасса «Колыма», зимник и Северный Ледовитый океан).

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Источник: ТАСС

Фото: ПРО ПУТЕШЕСТВИЯ/Богдан Булычёв/VK

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