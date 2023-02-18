Стало известно, когда в Европе запретят продажу авто с ДВС

Инициативу Евросовета поддержал Европарламент.

Материалы по теме В Россию привезли кроссовер Jetta: известна цена

Европейским автопроизводителям придется полностью прекратить производство автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и перейти на выпуск электромобилей к 2035 году.

Это станет следствием принятого Европарламентом запрета на продажу в ЕС новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе.

С 2025 по 2029 год долю машин с низкими выбросами в общем объеме продаж планируют довести до 25% среди легковых и до 17% среди легкого коммерческого транспорта. К 2030 году автопроизводителям рекомендовано уменьшить уровень выбросов новых моделей легковых автомобилей на 55% и на 50% для легкого коммерческого транспорта.

А к моменту запрета производства машин с ДВС целевой показатель сокращения выбросов углекислого газа для новых машин должен составить 100%.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com