«Умную» дорогу построят в одном из регионов России — журнал За рулем

«Умную» дорогу построят в одном из регионов России

Она способна «общаться» с автомобилями.

Материалы по теме
Платные дороги станут бесплатными: кого это коснется

На федеральной трассе М-5 между Самарой и Тольятти завершен очередной этап проекта «Умная дорога».

Речь идет о внедрении технологии связи между транспортным средством и любым объектом, который может на него повлиять: пешеходом, инфраструктурой или другим автомобилем.

Для этого на определенном участке трассы проложены оптоволоконные микрокабели, установлены специальные придорожные антенны. Машины при этом должны быть оснащены бортовыми блоками. Вся система интегрирована в комплекс автоматизированной системы управления дорожным движением.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Целью данного проекта является повышение безопасности движения, а также создание инфраструктуры для подключенного и беспилотного транспорта.

Полностью завершить строительство планируется уже в декабре этого года.

«Умную» дорогу построят в одном из регионов России

Источник: ВолгаНьюс

Фото на заставке: depositphotos.com

Наше новое видео
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР
Москвич 3 на тестах «За рулем»: поездили и с МКП, и с вариатором
Видеотест Dongfeng Captain: как ГАЗель, но дешевле

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров81
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: