«Умную» дорогу построят в одном из регионов России

На федеральной трассе М-5 между Самарой и Тольятти завершен очередной этап проекта «Умная дорога».
Речь идет о внедрении технологии связи между транспортным средством и любым объектом, который может на него повлиять: пешеходом, инфраструктурой или другим автомобилем.
Для этого на определенном участке трассы проложены оптоволоконные микрокабели, установлены специальные придорожные антенны. Машины при этом должны быть оснащены бортовыми блоками. Вся система интегрирована в комплекс автоматизированной системы управления дорожным движением.
Целью данного проекта является повышение безопасности движения, а также создание инфраструктуры для подключенного и беспилотного транспорта.
Полностью завершить строительство планируется уже в декабре этого года.
- «За рулем» можно читать в Телеграм.
Источник: ВолгаНьюс
Фото на заставке: depositphotos.com