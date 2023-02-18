«Умную» дорогу построят в одном из регионов России

Она способна «общаться» с автомобилями.

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На федеральной трассе М-5 между Самарой и Тольятти завершен очередной этап проекта «Умная дорога».

Речь идет о внедрении технологии связи между транспортным средством и любым объектом, который может на него повлиять: пешеходом, инфраструктурой или другим автомобилем.

Для этого на определенном участке трассы проложены оптоволоконные микрокабели, установлены специальные придорожные антенны. Машины при этом должны быть оснащены бортовыми блоками. Вся система интегрирована в комплекс автоматизированной системы управления дорожным движением.

Целью данного проекта является повышение безопасности движения, а также создание инфраструктуры для подключенного и беспилотного транспорта.

Полностью завершить строительство планируется уже в декабре этого года.

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