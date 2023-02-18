Россияне полюбили автодома и прицепы-дачи

На пресс-конференции, которая прошла в редакции «За рулем», выяснилось, что многие готовы их купить, но при одном условии.

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Аналитический центр НАФИ и Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга рассказали о результатах нового исследования. Изучался спрос на автодома и прицепы-дачи при условии доступной цены.

«Среди россиян, которые путешествуют на автомобиле, довольно высок потенциальный спрос на автодома и прицепы-дачи. Если бы их цена была доступной, то первый готовы были бы купить 77% автопутешественников, а второй — 61%. Не менее высок спрос на их аренду», — сообщила на пресс-конференции в пресс-центре журнала «За рулем» директор исследований в сфере цифровой экономики Аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.

Автопутешественник, руководитель проекта «Развитие объектов придорожного сервиса» Ассоциации Денис Манько: «Автодома и прицепы — будущее российского автотуризма».

Автодом или караван?

Наибольший спрос на автодома и прицепы-дачи — среди молодых людей от 25 до 34 лет (88%) и семей, состоящих из четырех и более человек (84%).

При этом портрет потенциальных покупателей автодома и прицепа-дачи совпадает: это люди 25–44 лет с семьей и детьми. И это логично, ведь автодом и караван предоставляют одни и те же удобства (туалет, душ, плита, холодильник, отопление, кондиционер, спальное место), но в первом случае они находятся в фургоне, во втором — в прицепе.

В рамках исследования опрошены 1600 человек. Выборка построена на данных статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Погрешность данных — не более 3,1%.

Путешествия на автомобилях — один из наиболее популярных у россиян видов туризма. Летом 2022 года на машине путешествовали 67% жителей нашей страны, причем 12% из них — впервые.

НАФИ сообщает, что цена автодома составляет от 700 тысяч до 30 миллионов рублей в зависимости от модификации, комплектации и года выпуска. Арендовать автодом можно за 7–25 тысяч рублей за сутки. Караван можно купить, потратив от 350 тысяч до 4 миллионов рублей. Аренда обойдется в 2–10 тысяч рублей в сутки.

Некоторые россияне считают, что автодома недоступны, но руководитель российского представительства европейской компании по аренде автодомов Touringcars Максим Мигунов заметил, что цена за одну ночь в купленном автодоме сравнима с ночевкой в гостинице или отеле .

Но есть и более доступный вариант — прицеп «Капля». Стоимость аренды — 1,5–8 тысяч рублей в сутки, покупки — от 600 тысяч до 2,5 млн рублей. Ассоциация рекомендует таких производителей, как «Лаггар» в Нижнем Новгороде и «Свобода» в Санкт-Петербурге».

Россияне все чаще интересуются автотуризмом, отметили в Ассоциации.

«Больше половины отелей и мотелей предоставляют автотуристам на автодомах места для парковки, доступ к электричеству, санитарным комнатам, душевым», — рассказал руководитель российского представительства европейской компании по аренде автодомов Touringcars Максим Мигунов.

Внимание, конкурс!

На пресс-конференции президент Ассоциации анонсировал старт всероссийского конкурса «Российский кодекс автотуриста» 20 февраля 2023 года.

Цель конкурса- сформировать принципы и правила поведения путешествий на автомобиле и мотоцикле с учетом соблюдения культурных, религиозных и этических норм, уважения к обществу и бережного отношения к природе. Это нужно всем: и туристической индустрии в целом, и автопутешественникам, и мотосообществу.

В состав жюри вошли депутат Госдумы Наталья Костенко и эксперты туристического сообщества. Положение о конкурсе можно посмотреть здесь.

Начало положено: по инициативе общественников в стране уже официально зарегистрирован Гимн автотуриста.

Поучаствовать в конкурсе пожелали студенты российских вузов. Для них предусмотрена номинация «Лучший студенческий проект». Проекты кодексов представителей туристической индустрии, автопутешественников, мотосообществ будут рассмотрены в номинации «Туристическое сообщество». Авторам лучших работ и участникам достанутся дипломы и призы.

Каждый водитель — автотурист

Вице-президент Гильдии «Автошкол России» Алексей Нестеренко намерен знакомить учащихся автошкол с кодексом автотуриста.

«В России 35909 автошкол, из них ежегодно выпускают 1,5 млн водителей. Практически каждый из них — будущий автотурист, это подспорье для развития патриотизма, сплочения граждан и морально-нравственного воспитания молодежи».

Начало приема заявок на всероссийской конкурс — 20 февраля 2023 года, окончание — 1 июня. Жюри планируют завершить оценку поступивших работ в средине сентября.

Оргкомитет находится по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7, стр. 4, Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга. Узнать подробности можно на сайте Ассоциации и по телефону +74994262476 и e-mail: [email protected]

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Фото: Политэксперт