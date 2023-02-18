Редкий дизельный (!) ЗИЛ с роскошной кабиной (видео)

Одним из эпицентров развития этой идеи был ЗИЛ, где в это время началась разработка нового базового автомобиля — ЗИЛ-169 с дизельным мотором ЗИЛ-645.
По первоначальному плану, этот двигатель должен был быть готов к серийному производству в 1981 году. Предстояла большая работа по доводке и испытаниям — все-таки это был первый зиловский дизельный мотор...
Но изготовление опытных образцов ЗИЛ-169 шло медленно, машин для тестирования мотора не хватало. А те, что были, выходили из строя по причине «сырости» конструкции новых узлов и агрегатов.
Так и появилась идея поставить новый дизель на проверенный и надежный «сто тридцатый» — сейчас такие машины, скрывающие под знакомым кузовом экспериментальную «начинку», испытатели и журналисты называют мулами.
Параллельно с этим в 1975 году был разработан ЗИЛ-130Г-169: шасси ЗИЛ-130, новый дизель и коробка с делителем и, главное, существенно модернизированная кабина. В результате начал вырисовываться уже совсем другой ЗИЛ. О нем и пойдет речь в видеосюжете.
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Видео: Youtube / АВТО ИСТОРИЯ