Редкий дизельный (!) ЗИЛ с роскошной кабиной (видео)

В 1970-е в автопроме СССР активно продвигалась идея нового дизельного грузовика.

Материалы по теме У завода ЗИЛ был шанс? Опубликована малоизвестная история

Одним из эпицентров развития этой идеи был ЗИЛ, где в это время началась разработка нового базового автомобиля — ЗИЛ-169 с дизельным мотором ЗИЛ-645.

По первоначальному плану, этот двигатель должен был быть готов к серийному производству в 1981 году. Предстояла большая работа по доводке и испытаниям — все-таки это был первый зиловский дизельный мотор...

Но изготовление опытных образцов ЗИЛ-169 шло медленно, машин для тестирования мотора не хватало. А те, что были, выходили из строя по причине «сырости» конструкции новых узлов и агрегатов.

Так и появилась идея поставить новый дизель на проверенный и надежный «сто тридцатый» — сейчас такие машины, скрывающие под знакомым кузовом экспериментальную «начинку», испытатели и журналисты называют мулами.

Параллельно с этим в 1975 году был разработан ЗИЛ-130Г-169: шасси ЗИЛ-130, новый дизель и коробка с делителем и, главное, существенно модернизированная кабина. В результате начал вырисовываться уже совсем другой ЗИЛ. О нем и пойдет речь в видеосюжете.

Интересная история, правда? Тогда читайте о других удивительных ЗИЛ-130, которых вы точно не встречали!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Видео: Youtube / АВТО ИСТОРИЯ