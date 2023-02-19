Европа подарит авторынок Китаю — журнал За рулем

Европа подарит авторынок Китаю

Об этом заявило правительство Италии.

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Италия все сильнее сопротивляется европейским планам запретить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году.

Правила, одобренные Европарламентом 14 февраля, предусматривают сокращение выбросов углекислого газа от новых автомобилей до нуля, что сделает невозможными продажи автомобилей с ДВС во всем Евросоюзе (27 стран).

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Этот план особенно не нравится Италии, где автомобильная промышленность (Fiat, Ferrari, Alfa Romeo) по-прежнему ориентирована на ДВС.

«Сам по себе идеологический фундаментализм электричества — это самоубийство и подарок Китаю», — резюмировал министр транспорта Италии Маттео Сальвини.

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Источник: Autonews Europe

Фото: Depositphotos

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