Защиту дорог от наледи изобрели в Китае. России подойдет?

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Обледенение асфальта — не самое приятное и для автомобилистов, и для дорожных служб. В Китае ученые НИИ автомобильных дорог придумали, как можно с этим бороться.
Они предложили в дорожное полотно добавлять микрогранулы с органическими солями, которые будут растапливать снег. Казалось бы, отличное решение, и его вполне могут взять на вооружение и российские дорожники.
Но есть два существенных нюанса, и потому этот способ не подойдет для России.
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Во-первых, работают микрогранулы только до минус 21 градуса. А во-вторых, перекладывать асфальт с такими микрокапсулами придется каждые 7–8 лет.
Так что такое ноу-хау для России не подойдет. Ограничимся привычной обработкой дорог реагентами.
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Источник: Secretmag