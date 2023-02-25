Защиту дорог от наледи изобрели в Китае. России подойдет? — журнал За рулем

Защиту дорог от наледи изобрели в Китае. России подойдет?

Затраты несущественные, но есть нюансы.

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Обледенение асфальта — не самое приятное и для автомобилистов, и для дорожных служб. В Китае ученые НИИ автомобильных дорог придумали, как можно с этим бороться.

Они предложили в дорожное полотно добавлять микрогранулы с органическими солями, которые будут растапливать снег. Казалось бы, отличное решение, и его вполне могут взять на вооружение и российские дорожники.

Но есть два существенных нюанса, и потому этот способ не подойдет для России.

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Во-первых, работают микрогранулы только до минус 21 градуса. А во-вторых, перекладывать асфальт с такими микрокапсулами придется каждые 7–8 лет.

Так что такое ноу-хау для России не подойдет. Ограничимся привычной обработкой дорог реагентами.

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Источник: Secretmag
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