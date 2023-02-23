Посмотрите, как ездит эта Toyota: ваша машина так точно не сможет!

На прототипе испытываются перспективные технологии.

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Исследовательский институт Toyota в рамках своей выставки TRI Expo 2023 показал электрический прототип GRIP (Global Research Innovation Platform). Он не имеет связей органов управления и исполнительных механизмов (рулевое управление, тормоза и так далее), то есть управляется полностью по проводам.

В движение машина приводится электромоторами, а точнее мотор-колесами. Плюс к этому шасси полноуправляемое, то есть каждое колесо может управляться отдельно.

Конструкция дает массу возможностей: например, прототип способен поворачивать передние и задние колеса в разные стороны и уменьшать радиус поворота или в одну и ту же сторону, чтобы задействовать «режим краба», то есть ехать по диагонали. GRIP создан для изучения возможностей взаимодействия между водителем и автомобилем.

Кроме этого, институт занимается машинным обучением, ИИ, роботехникой и созданием новых материалов.

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Источник: car.watch

Фото, видео: Toyota Research Institute