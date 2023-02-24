В России разработано дорожное покрытие, которое не боится морозов

Кроме того, оно экологичное и недорогое

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В России модернизировали асфальт: в новое дорожное покрытие добавляется пластик из бытовых отходов. Итоговый композит способен выдержать самые суровые морозы, устойчив к нагрузкам от транспорта, а также долго прослужит.

Разрабатывают покрытие ученые из Пермского национального исследовательского политехнического института. Сейчас проект в стадии прототипа. Товарный вариант может стоить 4,5–6 тысяч рублей за тонну.

«В 2023 году планируем создать инновационное предприятие и получить патент. Необходимо также дооснастить лабораторию оборудованием для проведения сравнительных исследований», — сообщил руководитель проекта Кирилл Тюрюханов.

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Источник: РИА Новости

Фото: ООО «ЛЛК-Интернешнл»