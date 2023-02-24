В России разработано дорожное покрытие, которое не боится морозов — журнал За рулем

В России разработано дорожное покрытие, которое не боится морозов

Кроме того, оно экологичное и недорогое

Материалы по теме
Движение по скоростной магистрали Москва-Казань откроют до конца года

В России модернизировали асфальт: в новое дорожное покрытие добавляется пластик из бытовых отходов. Итоговый композит способен выдержать самые суровые морозы, устойчив к нагрузкам от транспорта, а также долго прослужит.

Разрабатывают покрытие ученые из Пермского национального исследовательского политехнического института. Сейчас проект в стадии прототипа. Товарный вариант может стоить 4,5–6 тысяч рублей за тонну.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

«В 2023 году планируем создать инновационное предприятие и получить патент. Необходимо также дооснастить лабораторию оборудованием для проведения сравнительных исследований», — сообщил руководитель проекта Кирилл Тюрюханов.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: РИА Новости

Фото: ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наше новое видео
Большой кроссовер Lada, почти VW из Калуги, «родные» Москвичи: раскрыты планы автопрома
Так вот в чем дело! 7 незаметных причин перерасхода топлива
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров70
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: