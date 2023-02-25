Кроссоверы могут запретить — журнал За рулем

Кроссоверы могут запретить

Все из-за их массы, которая больше, чем у легковых одноклассников.

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В Европе продолжается борьба за экологию. Наряду с ужесточающимися нормами токсичности может появиться и ограничение веса. Прежде всего, дело касается кроссоверов и внедорожников, которые занимают уже 42% мирового рынка.

Они тяжелее своих легковых одноклассников и, соответственно, требуют потратить больше топлива на перемещение в пространстве. А отсюда и высокие показатели выбросов углекислого газа, с которым тоже борются экологи.

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Исходя из этого, власти Европы могут начать взимать штрафы не только за высокую токсичность, но и за высокую массу, а это для многих станет фактором, останавливающим от покупки желанного кроссовера. Все равно что запрет.

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Источник: motor1.com

Фото: BMW

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