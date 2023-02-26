Volkswagen начал делать машины из отходов — журнал За рулем

Volkswagen начал делать машины из отходов

А еще отказывается от использования хрома.

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Volkswagen ради экологии будет использовать больше переработанных материалов. В интерьере модели ID. Buzz их уже немало, в дальнейшем практика распространится и на другие автомобили.

Ткань обивки содержит 10% морского мусора, наполнитель кресел изготовлен из оболочки кофейных зерен. Пол и потолок частично сделан из вторичного полиэстера. А еще в интерьере каждого ID. Buzz, как заявляет производитель, использован пластик из 63 переработанных поллитровых бутылок.

Volkswagen начал делать машины из отходов

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Также Volkswagen откажется от хрома и в экстерьере, и в интерьере. Его будут имитировать при помощи экологически чистой краски из сырья биологического происхождения.

Кроме того, на будущее подготовлено внедрение искусственной кожи из отходов кофейного производства. Сначала она будет опробована на сиденьях и подлокотниках прототипов.

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Источник: volkswagen-newsroom

Фото: Volkswagen

Видео: youtube/Volkswagen News

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