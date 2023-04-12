Когда уже можно ехать на дачу? Интересный опрос
Некоторые мчатся на «фазенду», едва февральский снег подернется первыми оплывшими каплями, а иные тянут до майских шашлыков... Однако нам захотелось выяснить, какого мнения придерживаются подписчики «За рулем» в Viber. Мнения, как водится, разделились…
Всего 1% из более чем 4,5 тыс. человек, принявших участие в опросе, пока не едут на дачу, потому что боятся клещей. Немногим более многочисленная группа (2%) остается дома по еще более банальной причине – лень.
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А вот у 10% наших подписчиков пока просто не получается выехать на дачу, потому что весна до их региона еще не добралась. Еще 11% подписчиков планируют выезд в ближайшее время, а 33% уже посещают дачу.
Большая часть читателей (43%) признались, что дачи у них попросту нет. А в комментариях сетуют на отсутствие еще одного варианта – судя по всему, довольно распространенного: «Я живу на даче»…
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Фото: Depositphotos
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