Решетка радиатора «заговорит» с пешеходами

Она покажет, когда можно безопасно переходить дорогу.

Панель с программируемыми светодиодами займет место решетки радиатора в Skoda Enyaq iV и будет отправлять сообщения пешеходам с помощью анимированной графики.

Когда электромобиль приблизится к пешеходному переходу, на панели отобразится анимированная графика, давая людям понять, что он их видит.

После этого Enyaq iV замедляется, а на решетке радиатора рядом с зелеными стрелками отображается идущая фигура, чтобы пешеходы знали, что пришло время перейти улицу.

Когда транспортное средство готово к старту, решетка радиатора меняет свой фон на красный с предупреждающими треугольниками, чтобы пешеходы были внимательнее и не начинали движение.

То же самое может произойти, когда движущееся транспортное средство вдруг почему-то не сможет затормозить перед пешеходным переходом.

Решетка с подсветкой все еще в стадии разработки, поэтому ее не предлагают в серийных автомобилях. Но в компании считают, что в перспективе эта технология поможет снизить количество аварий с пешеходами.

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Источник: Carscoops

Фото: Skoda