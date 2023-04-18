Все на выставку «Индустрия кемпингов, автотуризма и караванинга»
Всех желающих приглашают посетить Национальный форум автотуризма и выставку «Индустрия кемпингов, автотуризма и караванинга». Интересным будет мероприятие для тех, кто обеспечивает туристов специализированной техникой и оборудованием; тех, чей образ жизни связан с путешествиями, и тех, кто занят в этой индустрии.
В рамках мероприятия будут организованы встречи с представителями бизнес-сообществ, специальная программа для самостоятельных туристов, семейные и детские активности.
На выставке представят всё, что служит увеличению туристского потенциала регионов, способствует развитию туризма и инвестиционной привлекательности территорий, содействует развитию предпринимательской деятельности.
Автотуристам предоставят возможность пообщаться с единомышленниками и обменяться опытом, а представители регионов раскроют туристический потенциал своих мест, поделятся уникальными технологиями и форматами ведения бизнеса, расскажут, как и где лучше путешествовать.
Форум и выставка пройдут в Мытищинском районе Московской области, в загородном клубе «Солярис».
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Источник, фото: Национальный союз профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма
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