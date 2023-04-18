Все на выставку «Индустрия кемпингов, автотуризма и караванинга»

Она пройдет 20–23 апреля 2023 года в загородном клубе «Солярис» в Московской области.

Всех желающих приглашают посетить Национальный форум автотуризма и выставку «Индустрия кемпингов, автотуризма и караванинга». Интересным будет мероприятие для тех, кто обеспечивает туристов специализированной техникой и оборудованием; тех, чей образ жизни связан с путешествиями, и тех, кто занят в этой индустрии.

В рамках мероприятия будут организованы встречи с представителями бизнес-сообществ, специальная программа для самостоятельных туристов, семейные и детские активности.

На выставке представят всё, что служит увеличению туристского потенциала регионов, способствует развитию туризма и инвестиционной привлекательности территорий, содействует развитию предпринимательской деятельности.

Автотуристам предоставят возможность пообщаться с единомышленниками и обменяться опытом, а представители регионов раскроют туристический потенциал своих мест, поделятся уникальными технологиями и форматами ведения бизнеса, расскажут, как и где лучше путешествовать.

Форум и выставка пройдут в Мытищинском районе Московской области, в загородном клубе «Солярис».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Национальный союз профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма