Специалистов приглашают на форум «Развитие автотуризма»

Мероприятие пройдет 22 апреля в Воронежской области.

Форум «Развитие автотуризма» организуют для представителей турбизнеса, ответственных за развитие туристического потенциала внутреннего туризма; членов Российского союза туриндустрии и туристско-информационных центров и экспертов в области автотуризма.

В рамках мероприятия пройдет общероссийский форум автопутешественников «За горизонт», посвященный вопросам развития профильной инфраструктуры, созданию специализированных маршрутов и туристических продуктов, повышению информированности автопутешественников.

Форум позволит объединить на одной площадке путешественников, представителей специализированного бизнеса и власти, регионов направления Москва – Крым/Краснодарский край, провести экспертную оценку существующих проектов сферы автопутешествий, предложить возможность продвижения проектов в отрасли.

Команда форума имеет многолетний опыт сотрудничества с проектом «Экспедиция Ангстрем», которая исследует страну, изучает ее самые отдаленные уголки.

Впервые на форуме будет представлена экспедиционная техника и проведен экспертный лекторий об этих путешествиях.

Форум пройдет при поддержке: Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области, Центра «Мой бизнес», РСТ, ТИЦ-Воронеж, Проектного офиса Ассоциации ЦФО, ресторана «Тулиновъ Дом», «Авторадио-Воронеж», портала «RV Land» и Евразийского содружества специалистов туриндустрии.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Национальный союз профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма

Фото: depositphotos.com