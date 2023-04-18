Якутск: в этих ямах «тонут» автобусы и огромные джипы (видео)
В Якутске дороги пришли в катастрофическое состояние. Причина – та же самая, что и в других российских городах. «За рулем» уже сообщал о похожей ситуации в Челябинске, Нижнем Новгороде, Воронеже...
Теперь очередь дошла до северных широт страны: после очень снежной зимы в лужах и грязи утонул Якутск. И это полбеды: из-за чередующихся оттепелей и заморозков асфальт вскрылся и «уплыл».
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Местные жители снимают видео, сообщая о плохом состоянии дорог. Они просят власти и коммунальщиков взяться за ситуацию, выйти на усиленный режим работы.
В одном из видеофрагментов мы можем видеть, как в огромную яму угодил Land Cruiser Prado (мы все еще говорим о городской черте!) и не смог выбраться без помощи еще одного внедорожника. В другом ролике практически завалился набок автобус, попав правым бортом в глубочайшую колею.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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