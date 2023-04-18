В Шанхае представили купе-внедорожник Xpeng G6 (Экспенг)

Электрический SUV построен на платформе второго поколения SEPA 2.0 и поддерживает быструю зарядку.

У электрического купе-кроссовера Xpeng G6 предусмотрены одномоторная заднеприводная и двухмоторная полноприводная версии. Мощность одного двигателя составляет 218 кВт, крутящий момент — 440 Н*м, а сдвоенный мотор добавит еще 140 кВт, таким образом, суммарная мощность составит 358 кВт (460 л.с.) с максимальным крутящим моментом 660 Н*м.

Габариты автомобиля (длина, ширина и высота) составляют 4753х1920х1650 мм, колесная база — 2890 мм. Топовые версии будут оснащены лидаром, и на все версии можно будет установить за доплату новейшую систему автономного вождения XNGP.

Поставщиком аккумуляторов для кроссовера стала компания CALB, а версия начального уровня получит аккумуляторы LFP. Емкость батареи официально не объявлена, но в Xpeng утверждают, что 10-минутной быстрой зарядки хватает на 300 км пробега благодаря высоковольтной платформе SiC 800 В и инновационной технологии зарядки батареи 3C.

«В G6 используется передовая технология: аккумулятор интегрирован в кузов автомобиля для улучшения управляемости, безопасности и снижения шума. Эта технология также повышает жесткость кузова, чтобы соответствовать высоким стандартам безопасности, принятым в Китае, Северной Америке и Европе. Кроме того, шасси G6 было оптимизировано немецкими специалистами для повышения производительности», — говорится в пресс-релизе компании Экспенг.

Стоить Xpeng G6 на внутреннем рынке будет 200 000–300 000 юаней (2,3 млн – 3,6 млн рублей), поставки машин начнутся к концу второго квартала.

Марка Xpeng пытается в этом году снова выйти на европейский рынок, предыдущие попытки (последняя – в 2020 году) не увенчались успехом. Поэтому на модель G6 возлагаются особые надежды, однако конкуренция в сегменте электромобилей, особенно в Китае, просто гигантская. Вопрос появления марки в России остается открытым.

Источник, фото: CarNewsChina

Видео: YouTube

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