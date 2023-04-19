В Шанхае показали машину для девушек: JAC Yttrium 3 (Итриум)
Симпатичная лупоглазая малышка, длиной четыре метра. Этой машиной интересуются преимущественно девушки, что немудрено. Нацелен автомобиль и был, в основном, на женщин, поэтому у пятидверки такие округлые формы и милый интерьер.
Разумеется, JAC Yttrium 3 - это электромобиль, мощностью 136 л.с. и запасом хода в зависимости от батареи в 305, 405 или 505 км.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В дизайне местами прослеживаются мотивы Mini, Fiat 500, но, конечно, это вполне самостоятельная модель. Второй ряд сидений здесь трехместный, пол ровный.
В машине выдвижные ручки и приплюснутый снизу руль – по моде нынешнего времени.
На выставочном экземпляре экран мультимедийки просто огромный (15,6 дюйма) – такой не у всех на кухне увидишь. Хотя предусмотрен и более скромный вариант – 12,8 дюйма. Есть голосовое управление и 5G-модем.Также анонсирован автопилот второго уровня.
JAC Yttrium 3 появится на китайском рынке во второй половине 2023 года.
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Источник: «За рулем»
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