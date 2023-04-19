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В Шанхае показали машину для девушек: JAC Yttrium 3 (Итриум)

Судя по тому, кто пришел на стенд, маркетологи попали в точку.

За РулемОткрылся автосалон в Шанхае: 20 стран, 1,5 тыс. моделей, 100 премьер

Симпатичная лупоглазая малышка, длиной четыре метра. Этой машиной интересуются преимущественно девушки, что немудрено. Нацелен автомобиль и был, в основном, на женщин, поэтому у пятидверки такие округлые формы и милый интерьер.

Разумеется, JAC Yttrium 3 - это электромобиль, мощностью 136 л.с. и запасом хода в зависимости от батареи в 305, 405 или 505 км.

За Рулем
За Рулем
За Рулем

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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В дизайне местами прослеживаются мотивы Mini, Fiat 500, но, конечно, это вполне самостоятельная модель. Второй ряд сидений здесь трехместный, пол ровный.

В машине выдвижные ручки и приплюснутый снизу руль – по моде нынешнего времени.

На выставочном экземпляре экран мультимедийки просто огромный (15,6 дюйма) – такой не у всех на кухне увидишь. Хотя предусмотрен и более скромный вариант – 12,8 дюйма. Есть голосовое управление и 5G-модем.Также анонсирован автопилот второго уровня.

JAC Yttrium 3 появится на китайском рынке во второй половине 2023 года.

Источник: «За рулем»

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

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За Рулем
За Рулем
За Рулем

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