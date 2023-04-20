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Дорожники поставили ограждение на яму после ДТП! (видео)

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В Воронеже инцидент с дорожными рабочими снял на смартфон автомобилист на машине с питерскими номерами – вероятно, мужчина является гостем региона. Его Suzuki угодила в огромную яму: похоже, асфальт был срезан в ходе недавних дорожных работ, но новое покрытие на этом месте так и не появилось.

Весенний дождь нагнал в яму воды до краев и, по всей видимости, сделал ее почти неразличимой при взгляде из-за руля. Довольно низкий японский седан провалился в ловушку и застрял.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Мужчина включил камеру смартфона в тот момент, когда на место подоспели дорожные рабочие, и один из них принялся прилаживать к яме ограждение. Обычно такие ставят в местах повреждения асфальта до (!) ДТП – чтобы оно не произошло.

В кадре пострадавший говорит о том, что попал в яму, вызвал ГИБДД, а после этого приехали рабочие и поставили ограждение. Остается надеяться, что справедливость в этой ситуации все же восторжествует.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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