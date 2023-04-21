Таможня не дает добро: импортерам авто пригрозили тюрьмой

С них просят доказательства, что авто ввозится в страну исключительно в личных целях.

Российские таможенники закручивают гайки в отношении импортеров автомобилей. И активизируют их проверку, так как считают, что многие из них проворачивают мошеннические схемы с утильсбором.

Такие подозрения связаны с тем, что многие импортеры при ввозе в страну оформляют машины на физическое лицо, снижая таким образом размер обязательного платежа. Для частника, который везет авто для себя, при расчете размера утилизационного сбора (базовая ставка 20 тыс. рублей) применяется коэффициент 0,17. А для юрлица – 12,98. В деньгах это соответственно 3,4 тыс. и 260 тыс. рублей. Разница существенная!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Поэтому теперь импортеров просят предоставить заверенные копии ПТС на ввезенные машины с отметкой о постановке автомобилей на учет в ГИБДД. Также запрашиваются данные о местонахождении автомобилей, сведения об обстоятельствах, целях приобретения и ввоза ТС и копии заявлений на уплату утилизационного сбора.

И если таможенники смогут доказать, что автомобиль ввозился для перепродажи, то они вправе потребовать доплатить разницу в размере утильсбора. А гражданину, оформившему на себя несколько автомобилей по льготным ставкам утильсбора, может грозить уголовная ответственность. Ему начислят штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей или лишат свободы на срок до двух лет. При совершении преступления в особо крупном размере (более шести миллионов рублей) – до пяти лет.

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Источник: Известия

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС