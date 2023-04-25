Ростовская область примет участие в туристическом форуме «Путешествуй!»
Ростовская область – гостеприимный регион с живописной природой, богатой самобытной культурой и удивительной историей.
У региона есть важные преимущества для путешественников – развитая туристическая инфраструктура и продолжительный теплый сезон.
Выгодное географическое положение и мощная транспортная инфраструктура обеспечили Ростовской области статус крупнейшего тревел-хаба для путешествующих на юг и на курорты Северного Кавказа.
Кроме того, в этом году на Russian Travel Awards область заняла второе место в номинации «Территория гастрономического туризма».
Стенды Ростовской области на форуме «Путешествуй!» встретят посетителей традиционным радушием, песнями и угощениями.
Организатором стенда Ростовской области на РТФ «Путешествуй!» выступает АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» при поддержке министерства экономического развития Ростовской области.
В дни проведения Форума на площадке региона представители турбизнеса расскажут о популярных и эксклюзивных маршрутах Ростовской области, новых продуктах и о событиях, которые нельзя пропустить.
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Источник, фото: Фонд Росконгресс
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