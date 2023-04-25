Ростовская область примет участие в туристическом форуме «Путешествуй!»

Мероприятие пройдет с 8 по 11 июня в Москве, на ВДНХ.

Ростовская область – гостеприимный регион с живописной природой, богатой самобытной культурой и удивительной историей.

У региона есть важные преимущества для путешественников – развитая туристическая инфраструктура и продолжительный теплый сезон.

Выгодное географическое положение и мощная транспортная инфраструктура обеспечили Ростовской области статус крупнейшего тревел-хаба для путешествующих на юг и на курорты Северного Кавказа.

Кроме того, в этом году на Russian Travel Awards область заняла второе место в номинации «Территория гастрономического туризма».

Стенды Ростовской области на форуме «Путешествуй!» встретят посетителей традиционным радушием, песнями и угощениями.

Организатором стенда Ростовской области на РТФ «Путешествуй!» выступает АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» при поддержке министерства экономического развития Ростовской области.

В дни проведения Форума на площадке региона представители турбизнеса расскажут о популярных и эксклюзивных маршрутах Ростовской области, новых продуктах и о событиях, которые нельзя пропустить.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник, фото: Фонд Росконгресс