Экоактивисты приклеили себя к дороге (и вот чем это обернулось)

Акция прошла в Берлине. Граждане протестуют против политики правительства в области защиты климата.

Активисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») считают недостаточными меры по защите климата, предпринимаемые правительством Германии. Letzte Generation анонсировало акцию заранее и 24 апреля приступили к реализации задуманного.

По идее, они собирались заблокировать автомобильное движение по всему Берлину. С раннего утра участники движения начали препятствовать проезду машин, попросту приклеивая себя к асфальту проезжей части. Подобное наблюдалось более чем на 30 участках дорог в немецкой столице.

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Наибольшее скопление активистов наблюдалось в районах Шарлоттенбург и Вильмерсдоф. Акции спровоцировали пробки на многих улицах в Берлине. На предотвращение или прекращение блокировки дорог было брошено свыше 500 полисменов.

Ситуация продолжила развиваться в следующие сутки. Некоторые СМИ сообщили, что в результате беспорядков, драк и ДТП с участием экоактивистов погибло три человека.

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Источник: Berliner Morgenpost

Фото: IMAGO/Andreas Gora