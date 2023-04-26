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Москва, Санкт‑Петербург и Нижний Новгород открыли летний турсезон

Впервые была организована совместная презентация новых туристических предложений этих городов.

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Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Нижегородская область вместе создают более 40% общего туристического потока в России, отметили на пресс-конференции, которая прошла 25 апреля в Москве.

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Председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов:

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– Для туристов Москва, как Санкт-Петербург и Нижний Новгород, – это огромное пространство для собственных открытий. Мы будем подсказывать неочевидные места для путешественников – для этого мы запускаем на турсервисе RUSSPASS специальный проект о летних предложениях трех городов «От рассвета до заката», который будет обновляться в течение всего лета.

Стоит отметить, что города не конкурируют за гостей, а стремятся создавать совместные туристические продукты для тех, кто отправится в путешествие в мае-августе 2023 года.

Туристы смогут не только хорошо провести лето, но и, при желании, отметить главные события в своей жизни.

Например, в Москве в 2023 году для молодоженов открылись новые площадки проекта «Новые адреса счастья». Желающие могут зарегистрировать брак в необычной локации – от исторической усадьбы до небоскреба. Теперь в столице это можно сделать в более чем 30 местах.

Есть специальные интерактивные маршруты и для путешественников с детьми. Разработана специальная программа «Играй в Москву»: используя карты с однодневными маршрутами, туристы и москвичи исследуют столицу, а в конце пройденного квеста получат сувенир.

О фестивалях, праздниках и других мероприятиях можно узнать на обновленной специальной странице проекта «Три столицы: от рассвета до заката» на сервисе RUSSPASS.

Проект также включает специальное предложение – единый билет на обзорные экскурсии в трех городах, которые проводятся на красных двухэтажных автобусах. Билет стоит 3000 рублей, что на 25% выгоднее, чем оплата каждого маршрута в отдельности.

Источник: Мостуризм

Фото: Пресс-служба Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Пресс-служба АНО «ЦЕНТР 800»

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За РулемАлексеева Елена
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