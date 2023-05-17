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Mini Cooper, BMW и Lada лягут в основу нового отечественного авто

Презентовать машину планируют в мае на форуме в Казани.

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Линейка нового российского электромобиля Атом пополнится аналогами Mini Cooper, BMW i3 и Lada Largus. Ожидается, что автомобиль встанет на конвейер в декабре 2024 года. Ежегодно планируется выпускать 75 тыс. таких машин, причем часть из них будет отправляться на экспорт в страны СНГ и Китай.

Всего будет четыре вариации Атома: одноместная Delivery (аналоги – Lada Largus, Peugeot Partner и Citroen Berlingo), двухместная Duo (VW ID.3, BMW i3 и Mini Cooper), четырехместная Taxi (VW id3, BYD D1) и пятиместная Family (VW ID.3, BMW i3, Honda e/Neta U). Для каждой из версий предусмотрен пробег на одном заряде до 500 км.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Пока неизвестно, какими силовыми агрегатами будут оснащены Атомы, разработку электродвигателя еще только заказали структуры «Росатома».

Разработкой отечественного электрокара занимается компания «Кама». В команде «Атома» работает более 400 инженеров, конструкторов и IT-разработчиков с опытом реализации крупнейших проектов в России, Китае, Европе и США.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Атом, АГН «Москва»

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