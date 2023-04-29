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Залипательно: автодом будущего, нарисованный в 1905 году

Картинка из журнала Puck, опубликованная в начале прошлого столетия, – наивная, но весьма познавательная.

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Журнал Puck («Пак») был первым юмористическим и сатирическим журналом в США. Он выходил с 1871 по 1918 годы, и каждый номер содержал красочные иллюстрации, через юмор и сатиру отражающие злободневные темы.

Картинка из этого журнала, неожиданно завирусившаяся в апреле 2023 года в некоторых российских пабликах, датируется июнем 1905 года. На ней изображен «туристический автомобиль будущего», который отдаленно напоминает современные автодома.

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Но едва ли это можно назвать инженерной концепцией – скорее, отражением настроений, тенденций и нравов, царящих в обществе, ведь именно этим журнал и занимался. Однако машина получилась в высшей степени любопытная.

За Рулем

Больше всего она напоминает многопалубный пароход или яхту. В передней части первой «палубы» едва можно различить шофера, рядом с которым расположилась ремонтная мастерская. Также на первом ярусе находятся обеденный зал, кладовая японцев-дворецких (!), кухня и комната для прислуги.

На ярус выше – высокобюджетные апартаменты для отдыха, бар, главные каюты и бочка с шампанским.

Третий этаж отдан под парикмахерскую и так называемое логово сплетников. В задней части расположена ведущая на крышу лестница, где находится спортивная площадка. Там же можно принять фешенебельную ванну, отгородившись от бренного мира развевающейся шторкой.

Источник: HistoryPorn

Фото: Albert Levering/Library of Congress

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За РулемИннокентий Кишкурно
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