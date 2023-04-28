Туроператоры недовольны законом о страховании путешествий

Законопроект содержит серьезные огрехи, считают в Российском союзе туриндустрии.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Усманский направил письмо председателю комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаеву.

В письме говорится о том, что законопроект о добровольном страховании туристов в путешествиях по России нуждается в доработке.

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В частности, автор письма указывает: закон предполагает, что туроператор или турагент обязан информировать туриста о возможности застраховаться от связанных с путешествием рисков. И вроде бы все нормально, но…

Исполнение этого обязательного требования закона зависит от третьего лица! А именно — страховой компании, которая не является участником договора о реализации туристского продукта, говорится в письме.

В РСТ замечают, что страховые компании ведут предпринимательскую деятельность, и если нет прямой выгоды, соответствующие полисы просто не появятся на рынке. Возникнет ситуация, когда туроператор по не зависящим от него причинам не сможет выполнить обязательное требование закона.

Напомним, законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму 22 марта 2023 года. Помимо указанной недоработки, есть в документе и другие слабые места, считают в РСТ — и уверены, что в существующем виде законопроект далек от нормально действующего закона.

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