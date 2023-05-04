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Эх, дороги: жители села оказались отрезаны от цивилизации

Одно из сел Красноярского края России на днях попало в центр внимания пользователей соцсетей.

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Стоит отметить, что ситуация, сложившаяся в Покатеево, – вопиющая, но отнюдь не уникальная. Единственную дорогу, связывающую Покатеево с внешним миром, полностью размыло из-за таяния снегов.

Самые отчаянные водители пытаются прорваться сквозь грязь и кочки, но удачей это заканчивается только для самых серьезных внедорожников, легковушки безнадежно застревают.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В село не могут добраться ни рейсовые автобусы, ни скорая помощь, ни фуры с продуктами. Жители села бросают на дорогу ветки, пытаются вытолкать машины и продолжают писать во все инстанции.

Однако единственное, что делают региональные власти, – это высыпают в грязь немного щебня, что не оказывает никакого влияния, пишет источник. В местных СМИ уточняют, что на поддержание дороги ежегодно уходит около 12 млн рублей.

Ключевое слово здесь — «уходит».

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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