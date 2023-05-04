Эх, дороги: жители села оказались отрезаны от цивилизации
Стоит отметить, что ситуация, сложившаяся в Покатеево, – вопиющая, но отнюдь не уникальная. Единственную дорогу, связывающую Покатеево с внешним миром, полностью размыло из-за таяния снегов.
Самые отчаянные водители пытаются прорваться сквозь грязь и кочки, но удачей это заканчивается только для самых серьезных внедорожников, легковушки безнадежно застревают.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В село не могут добраться ни рейсовые автобусы, ни скорая помощь, ни фуры с продуктами. Жители села бросают на дорогу ветки, пытаются вытолкать машины и продолжают писать во все инстанции.
Однако единственное, что делают региональные власти, – это высыпают в грязь немного щебня, что не оказывает никакого влияния, пишет источник. В местных СМИ уточняют, что на поддержание дороги ежегодно уходит около 12 млн рублей.
Ключевое слово здесь — «уходит».
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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