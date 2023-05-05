Выкинул мусор из машины? Подбери! Случай в Ростове-на-Дону

Достойный уважения поступок автомобилиста из Ростова-на-Дону всколыхнул внимание подписчиков нескольких крупных автомобильных пабликов.

Ролик снят видеорегистратором, установленным на автомобиле главного героя. Перед его машиной едет заниженная «четырка», из которой рука водителя в какой-то момент выбрасывает мусор…

В этот момент трафик окончательно встает в пробку, и складывается ситуация, максимально располагающая к задушевной беседе.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

После небольшого раздумья герой решает поинтересоваться: ужель его соседу по трафику в дороге, по которой они держат путь, привиделось некое подобие свалки? (Понятно, мы немного перефразировали его вопрос).

Вопрос остается без ответа, и это сподвигает его на более активные действия. Он выходит из своего авто, идет к машине… Смотрим, чем все закончилось!

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Главная Дорога

Фото: скриншот видео VK