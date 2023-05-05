Выкинул мусор из машины? Подбери! Случай в Ростове-на-Дону
Ролик снят видеорегистратором, установленным на автомобиле главного героя. Перед его машиной едет заниженная «четырка», из которой рука водителя в какой-то момент выбрасывает мусор…
В этот момент трафик окончательно встает в пробку, и складывается ситуация, максимально располагающая к задушевной беседе.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
После небольшого раздумья герой решает поинтересоваться: ужель его соседу по трафику в дороге, по которой они держат путь, привиделось некое подобие свалки? (Понятно, мы немного перефразировали его вопрос).
Вопрос остается без ответа, и это сподвигает его на более активные действия. Он выходит из своего авто, идет к машине… Смотрим, чем все закончилось!
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Источник: Главная Дорога
Фото: скриншот видео VK
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