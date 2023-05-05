ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
«Москвич» отчитался о продажах в апреле«Москвич» отчитался о продажах в апреле
Реализовано в два раза больше автомобилей, чем...
Эксперт рассказал, как грамотно реагировать в случае автоподставыЭксперт рассказал, как грамотно реагировать в случае автоподставы
Есть «волшебная» фраза, которая, скорее всего,...
«Автотор» будет выпускать 14 моделей автомобилей«Автотор» будет выпускать 14 моделей автомобилей
Расширить модельный ряд планируется до конца...

Выкинул мусор из машины? Подбери! Случай в Ростове-на-Дону

Достойный уважения поступок автомобилиста из Ростова-на-Дону всколыхнул внимание подписчиков нескольких крупных автомобильных пабликов.

За Рулем4 практичные модели взамен «китайцев» – от 1,4 млн рублей

Ролик снят видеорегистратором, установленным на автомобиле главного героя. Перед его машиной едет заниженная «четырка», из которой рука водителя в какой-то момент выбрасывает мусор…

В этот момент трафик окончательно встает в пробку, и складывается ситуация, максимально располагающая к задушевной беседе.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

После небольшого раздумья герой решает поинтересоваться: ужель его соседу по трафику в дороге, по которой они держат путь, привиделось некое подобие свалки? (Понятно, мы немного перефразировали его вопрос).

Вопрос остается без ответа, и это сподвигает его на более активные действия. Он выходит из своего авто, идет к машине… Смотрим, чем все закончилось!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Главная Дорога

Фото: скриншот видео VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0