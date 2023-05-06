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Немецкая писательница отправилась в экспедицию на Ниве (видео)

22 тысячи километров по дорогам и бездорожью через Румынию, Турцию, Иран, Пакистан, Памирский тракт и Каракорумское шоссе.

За Рулем«Я мог бы сделать гораздо больше»: неизвестное интервью дизайнера Нивы

Марго Флюгель-Анхальт, известная в Германии писательница и путешественница, отправилась к подножию восьмитысячника Нангапарбат в Гималаях. 68-летняя немка уже совершила несколько путешествий, по результатам которых написала книги, ставшие бестселлерами.

В путешествиях женщина сама управляет автомобилем. Например, в экспедиции в Лаос в 2019 году она проехала 18 тысяч км на Mercedes-Benz С 180. Но для новой задумки ей потребовался другая машина - полноприводная, с минимумом сложной электроники и максимально ремонтопригодная.

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За Рулем

Поэтому у одного охотника из Вестервальда Марго купила подержанную российскую Ниву. 20 июня 2022 года писательница в сопровождении съемочной группы отправилась в путь, который пролег через Румынию, Турцию, Иран, Пакистан, Памирский тракт и Каракорумское шоссе.

10 мая 2023 года на немецких телеканалах Südwestrundfunk/SWR и ARD состоится премьера фильма режиссеров Йоханнеса Мейера и Пола Хартманна, посвященная этому интересному путешествию. А мы пока можем посмотреть трейлер:

Источник: Lada Niva Documentary

Видео: Youtube / 4x4 NIVA-TV

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

За РулемСтепанов Илья
LADA Niva Legend  2013/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

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