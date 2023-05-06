Немецкая писательница отправилась в экспедицию на Ниве (видео)

22 тысячи километров по дорогам и бездорожью через Румынию, Турцию, Иран, Пакистан, Памирский тракт и Каракорумское шоссе.

Марго Флюгель-Анхальт, известная в Германии писательница и путешественница, отправилась к подножию восьмитысячника Нангапарбат в Гималаях. 68-летняя немка уже совершила несколько путешествий, по результатам которых написала книги, ставшие бестселлерами.

В путешествиях женщина сама управляет автомобилем. Например, в экспедиции в Лаос в 2019 году она проехала 18 тысяч км на Mercedes-Benz С 180. Но для новой задумки ей потребовался другая машина - полноприводная, с минимумом сложной электроники и максимально ремонтопригодная.

Поэтому у одного охотника из Вестервальда Марго купила подержанную российскую Ниву. 20 июня 2022 года писательница в сопровождении съемочной группы отправилась в путь, который пролег через Румынию, Турцию, Иран, Пакистан, Памирский тракт и Каракорумское шоссе.

10 мая 2023 года на немецких телеканалах Südwestrundfunk/SWR и ARD состоится премьера фильма режиссеров Йоханнеса Мейера и Пола Хартманна, посвященная этому интересному путешествию. А мы пока можем посмотреть трейлер:

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Источник: Lada Niva Documentary

Видео: Youtube / 4x4 NIVA-TV