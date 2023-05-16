Утильсбор повысят: что будет с ценами на авто

Если собрались покупать автомобиль – покупайте. Дешевле они точно не будут.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вопрос по повышению утилизационного сбора сейчас интенсивно обсуждается в правительстве. Решение может быть принято в ближайшее время.

Как считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, такая мера защиты для отечественных автопроизводителей необходима. Действующий на сегодняшний день размер утильсбора для легковых машин – 170 тыс. рублей – при нынешних ценах уже не является тем стоп-фактором, который заставлял прежде отказываться от импорта относительно недорогих автомобилей, отметил Кадаков, добавив, что не сомневается в повышении утильсбора.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

При этом он спрогнозировал, что после принятия решения о повышении вырастут и цены на автомобили.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Отечественным производителям с высокой степенью локализации расходы на уплату утильсбора компенсируются в виде промышленных субсидий. Остальным – нет. Поэтому можно смело предположить, что цены на ввозимые по импорту автомобили поднимутся как минимум на размер повышения утильсбора. Либо продавцы должны будут урезать свою маржу – чтобы хоть как-то нивелировать повышение цен. Хотя верится в это с трудом.

Эксперт высказал предположение, что по легковым автомобилям повышение утильсбора будет минимум в два раза. И в очередной раз дал совет: «если собрались покупать автомобиль – покупайте».

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Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»

Фото: ТАСС и «За рулем»