Россияне все больше интересуются отдыхом в Турции – цены снижены

После стабилизации цен на этом направлении продажи растут.

Спрос на отдых в Турции летом и в майские праздники оказался в 2023 году заметно ниже ожидаемого из-за резкого повышения цен. Однако сейчас, после снижения стоимости размещения турецкими отельерами, продажи на этом направлении растут.

Сейчас премиальные отели подешевели в среднем на 15%, включая отели уровня 5* делюкс, а бюджетные – на 30–40%. Несмотря на то, что вторая половина мая традиционно считается провальной из-за низкого спроса, сейчас туроператоры отмечают рост спрос на отдых в Турции.

Хотя глубины бронирований по-прежнему нет — максимум неделя, отмечают в отрасли. Подавляющее большинство покупает туры накануне вылетов.

В течение последнего квартала на долю Турции в общем объеме бронирований Магазина горящих путевок приходилось чуть более 26%, сейчас она составляет более 40%.

Немного сдерживают спрос президентские выборы, которые сейчас проходят в стране, но эта ситуация продолжится только до 28 мая, когда пройдет второй тур выборов. А к первым числам июня, с появлением большей определенности, на направлении начнется уже полная реализация отложенного спроса, отмечают в российском союзе туриндустрии (РСТ).

На ближайшие майские даты тур на двоих на 6 ночей в отель Dragut Point South 4* в Бодруме с перелетом на чартерном рейсе «Турецких авиалиний» и питанием по системе all inclusive обойдется в 61 тыс. рублей. В трехзвездочном Pink Palace 3* в Фетхие с таким же питанием и перелетом еще дешевле – от 52 тыс. рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: пресс-служба РСТ

Фото: Unsplash