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Участники форума «Путешествуй!» получат ценный навыкУчастники форума «Путешествуй!» получат ценный навык
Они научатся создавать продукты креативного...
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Участники форума «Путешествуй!» получат ценный навык

Они научатся создавать продукты креативного туризма.

За РулемНа форуме «Путешествуй!» нам расскажут о красотах Алтайского края

Дискуссионные сессии РТФ «Путешествуй!» дополнит воркшоп «Создание креативного туризма в России», который пройдет 9 июня с 15:00 до 17:00 и будет включать теоретическую и практическую части.

На обучающее мероприятие приглашаются все участники отрасли, которые хотят повысить компетенции в создании продуктов и маршрутов, привлекающих путешественников. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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Участники воркшопа узнают, как видеть игроков, которые могут быть увлечены креативным туризмом, как с ними взаимодействовать и создавать межсекторные партнерства.

Во второй части встречи участники под руководством наставников разработают проекты для своих территорий, используя полученные знания.

Воркшоп пройдет в павильоне № 55 ВДНХ, в зале «Мастерская туризма».

Третий Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдет с 8 по 11 июня на ВДНХ и объединит деловую программу для экспертов отрасли и фестиваль для путешественников.

***

Креативный туризм – предложение нестандартных туристических продуктов и услуг, в результате которых турист развивается и самореализуется через погружение в местную культуру. У него формируются новые навыки, опыт и впечатления. Это могут быть нестандартные маршруты по мастерским художников и ремесленников, посещение центров креативных индустрий, галерей, объединенных единой темой.

Источник, фото: РТФ «Путешествуй!»

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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