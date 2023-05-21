Тракторы, которым не повезло: подборка удивительных историй
Взять хотя бы эпичную полицейскую погоню, приключившуюся в Челябинской области. Взгляните на видео, владелец небольшого колесного трактора вполне успешно удирает от стражей закона на Приоре.
Они хотели проверить у него документы, но не тут-то было! Находящийся в своей стихии механизатор набрал хороший ход по проселочной дороге, и легковушке угнаться за ним было совсем не легко.
В конце концов, ценой неимоверных усилий бешеный трактор все же удалось «оттормозить». Позже выяснится, что хозяин трактора просто «принял на грудь» и не хотел на этом попадаться.
Какие еще передряги ждут на жизненном пути владельцев тракторов? Устраиваемся поудобнее и смотрим!
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Видео: AUTO VIDEO
Фото: скриншот видео Youtube
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