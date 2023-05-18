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Супербайк от Verge – чудо без спиц

Серия Mika Häkkinen Signature имеет крутящий момент 1000 Нм – настоящий монстр.

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В начале 2023 года двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен вошел в консультативный совет Verge Motorcycle. Это решили отметить выпуском ограниченной серии супербайка.

Мотоцикл построен на платформе Verge TS Pro. Это электробайк с мотором, установленным непосредственно на колесе, что уменьшает количество движущихся деталей и делает мотоцикл надежнее и экономичнее.

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Двигатель имеет крутящий момент 1000 Нм, благодаря чему мотоцикл разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Максимальная скорость байка при этом составляет всего 200 км/ч.

Благодаря особенному двигателю заднее колесо отличается отсутствием спиц.

За Рулем

Запас хода на одной зарядке составляет до 350 км. Для того чтобы зарядить аккумуляторы электробайка, необходимо 35 минут.

Я по своему опыту знаю, что нужно для разработки автомобиля, который является воплощением скорости, управляемости и элегантности. Я хотел спроектировать мотоцикл вплоть до мельчайших деталей, а не просто выбрать цвет», – сказал Хаккинен.

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Каждый байк особой серии будет пронумерован и получит эксклюзивную надпись.

Всего будет выпущено 100 байков серии Mika Häkkinen Signature по цене от 80 000 евро, или от 7 млн рублей.

Фото, видео: Verge Motorcycle

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За РулемКирилл Панов
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