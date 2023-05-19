Стал известен порядке цен на автомобиль Атом

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Стоимость российских электромобилей Атом, серийное производство которых планируется начать в 2025 году, будет соответствовать массовому ценовому сегменту, сообщил гендиректор компании-автопроизводителя Игорь Поваразднюк.

Он заверил, что электромобиль точно не будет в премиальном сегменте. У производителя есть цель закрыть потребности бизнеса (такси и каршеринг), у которого очень требовательный подход к стоимости владения автомобилем.

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«Здесь нас с одной стороны подстегивает бизнес, чтобы сделать все эффективно, с другой стороны мы пытаемся сохранить функциональность и сделать ee оптимальной. Но это будет массовый ценовой сегмент», - подчеркнул он.

Электромобиль до 100 км/ч сможет разгоняться за 7 секунд, запас хода на одной зарядке составит 500 км в зависимости от модели.

Атом, несмотря на свои компактные размеры, по уровню комфорта будет соответствовать С/D-классу. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.

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Источник: РИА Новости

Фото: Атом

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За РулемАлексеева Елена
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