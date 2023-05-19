Стал известен порядке цен на автомобиль Атом
Стоимость российских электромобилей Атом, серийное производство которых планируется начать в 2025 году, будет соответствовать массовому ценовому сегменту, сообщил гендиректор компании-автопроизводителя Игорь Поваразднюк.
Он заверил, что электромобиль точно не будет в премиальном сегменте. У производителя есть цель закрыть потребности бизнеса (такси и каршеринг), у которого очень требовательный подход к стоимости владения автомобилем.
«Здесь нас с одной стороны подстегивает бизнес, чтобы сделать все эффективно, с другой стороны мы пытаемся сохранить функциональность и сделать ee оптимальной. Но это будет массовый ценовой сегмент», - подчеркнул он.
Электромобиль до 100 км/ч сможет разгоняться за 7 секунд, запас хода на одной зарядке составит 500 км в зависимости от модели.
Атом, несмотря на свои компактные размеры, по уровню комфорта будет соответствовать С/D-классу. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: РИА Новости
Фото: Атом
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен