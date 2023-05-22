РСТ: дополнительные рейсы позволят восстановить турпоток в Грузию

Авиабилеты в Грузию после открытия прямого сообщения не пользуются спросом ввиду высокой стоимости.

В РСТ полагают, что создание дополнительных рейсов исправит ситуацию.

По оценке экспертов Российского союза туриндустрии (РСТ), ажиотажного спроса на билеты в Грузию не наблюдается, несмотря на снятие всех ограничений. Однако страна находится на первых строчках по запросам бронирования туристических услуг. По данным туроператоров-членов РСТ, спрос на прямые перелеты тормозят высокие цены на авиабилеты. Так, стоимость билета варьируется в диапазоне от 17 тысяч до 26 тысяч рублей в одну сторону.

На это влияет несколько факторов. Во-первых, между РФ и Грузией действует соглашение о взаимности и паритете по количеству рейсов, следовательно, естественным путем нарастить объемы перевозки затруднительно.

Во-вторых, санкционные ограничения предполагают использование на рейсах только самолетов Sukhoi Superjet 100 емкостью порядка ста кресел. Таким образом, стыковочный перелет на данный момент получается дешевле прямого.

Решение в РСТ видят в создании дополнительных чартерных рейсов, которые оформляются отдельным разрешением. Чартеры позволят не только расширить географию маршрутов, но и стабилизировать цены.

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Источник: РСТ

Фото: Unsplash