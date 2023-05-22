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Туроператоры сообщили о новой туристической политике ТурцииТуроператоры сообщили о новой туристической политике Турции
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Туроператоры сообщили о новой туристической политике Турции

Ограничений для туристов в результате запуска программы «Устойчивый туризм» вместо «ковидной безопасности» не предполагается.

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Впервые о программе сообщил президент Ассоциации отельеров Бодрума Омер Фарук Денгиз.

По его словам, программа должна быть полностью внедрена до 2030 года, и все отели вместимостью от 30 или 50 номеров должны получить соответствующий сертификат безопасности.

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Программа «Устойчивый туризм», по мнению Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), обеспечивает туризм, который полностью учитывает его текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия, удовлетворяя потребности посетителей, промышленности, окружающей среды и принимающих сообществ. Таким образом, эта программа направлена на развитие туризма, а не на введение новых ограничений.

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Фото: Unsplash

Источник: РБК

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