Туроператоры сообщили о новой туристической политике Турции
Ограничений для туристов в результате запуска программы «Устойчивый туризм» вместо «ковидной безопасности» не предполагается.
Впервые о программе сообщил президент Ассоциации отельеров Бодрума Омер Фарук Денгиз.
По его словам, программа должна быть полностью внедрена до 2030 года, и все отели вместимостью от 30 или 50 номеров должны получить соответствующий сертификат безопасности.
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Программа «Устойчивый туризм», по мнению Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), обеспечивает туризм, который полностью учитывает его текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия, удовлетворяя потребности посетителей, промышленности, окружающей среды и принимающих сообществ. Таким образом, эта программа направлена на развитие туризма, а не на введение новых ограничений.
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Фото: Unsplash
Источник: РБК
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