#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, насколько ЕС сократил поставки авто в РоссиюСтало известно, насколько ЕС сократил поставки авто в Россию
Цифра впечатляющая.
АВТОВАЗ анонсировал старт производства на заводе в ПетербургеАВТОВАЗ анонсировал старт производства на заводе в Петербурге
Название китайского партнера пока не...
Первое серьезное ДТП с Aurus Senat. Что с ним сталоПервое серьезное ДТП с Aurus Senat. Что с ним стало
Премиальный Aurus Senat столкнулся с...

Названы самые опасные места на М-4 «Дон» в Краснодарском крае

ГК «Автодор» порекомендовала водителям соблюдать осторожность при движении в правом ряду трассы.

За РулемНовый «китаец» или б/у Тигуан за те же деньги: (не)легкий выбор

Дело в том, что в некоторых местах грузовики буквально останавливаются и проползают под рамками автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Зачем они это делают?

Так недобросовестные водители фур пытаются избежать штрафов за перевес, и больше всего подобных ситуаций фиксируется как раз в Краснодарском крае, сообщает источник.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В частности, соблюдать осторожность нужно на 1208-м и 1300-м км дороги М-4 «Дон». С начала года там произошло более десяти ДТП. А всего подобных мест на краснодарском участке указанной трассы существует шесть.

Словом, правый ряд М-4 «Дон» в Краснодарском крае требует максимальной внимательности: направляясь в места отдыха, следите за медленными фурами.

Источник: ГК «Автодор»

Фото: скриншот видео Telegram

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0