Названы самые опасные места на М-4 «Дон» в Краснодарском крае
Дело в том, что в некоторых местах грузовики буквально останавливаются и проползают под рамками автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Зачем они это делают?
Так недобросовестные водители фур пытаются избежать штрафов за перевес, и больше всего подобных ситуаций фиксируется как раз в Краснодарском крае, сообщает источник.
В частности, соблюдать осторожность нужно на 1208-м и 1300-м км дороги М-4 «Дон». С начала года там произошло более десяти ДТП. А всего подобных мест на краснодарском участке указанной трассы существует шесть.
Словом, правый ряд М-4 «Дон» в Краснодарском крае требует максимальной внимательности: направляясь в места отдыха, следите за медленными фурами.
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Источник: ГК «Автодор»
Фото: скриншот видео Telegram
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