Ушиб змеей и укус свиньи: дикие реалии туризма
Самой частой причиной была обычная простуда, однако были экзотические случаи вроде укусов змей и нападения тигра.
Самой «опасной» страной стал Таиланд. По данным страховых компаний на эту страну приходится от 45 до 60% от общего числа обращений. Значительное число жалоб страховщики также зафиксировали из Турции, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Шри-Ланки и Индии. Эти данные отражают динамику роста турпотока в различные страны. Российские курорты тоже далеко не безопасны, у некоторых страховщиков Россия на первых строчках по обращениям. Основные причины – проблемы с ЖКТ и травмы на горнолыжных курортах.
Были и экзотические случаи. Например, в Паттайе во время госпитализации из-за пневмонии на голову застрахованного упала змея, укусить не успела. Клиника принесла ему свои извинения, — рассказали в СОГАЗе. Двое российских туристов пострадали на Гавайях – одного укусила свинья, а второй сломал зуб о банан.
Еще один удивительный инцидент произошел в России, под Рязанью: на трудового мигранта из Узбекистана напала тигрица Матильда, сбежавшая из вольера. Мужчине повезло, он успел спрятаться и не получил серьезных травм.
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Источник: Известия
Фото: depositphotos.com
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