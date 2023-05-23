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Ушиб змеей и укус свиньи: дикие реалии туризма

В 2023 году за помощью по страховке российские туристы чаще всего обращались в Таиланде, Турции и самой России.

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Самой частой причиной была обычная простуда, однако были экзотические случаи вроде укусов змей и нападения тигра.

Самой «опасной» страной стал Таиланд. По данным страховых компаний на эту страну приходится от 45 до 60% от общего числа обращений. Значительное число жалоб страховщики также зафиксировали из Турции, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Шри-Ланки и Индии. Эти данные отражают динамику роста турпотока в различные страны. Российские курорты тоже далеко не безопасны, у некоторых страховщиков Россия на первых строчках по обращениям. Основные причины – проблемы с ЖКТ и травмы на горнолыжных курортах.

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Были и экзотические случаи. Например, в Паттайе во время госпитализации из-за пневмонии на голову застрахованного упала змея, укусить не успела. Клиника принесла ему свои извинения, — рассказали в СОГАЗе. Двое российских туристов пострадали на Гавайях – одного укусила свинья, а второй сломал зуб о банан.

Еще один удивительный инцидент произошел в России, под Рязанью: на трудового мигранта из Узбекистана напала тигрица Матильда, сбежавшая из вольера. Мужчине повезло, он успел спрятаться и не получил серьезных травм.

Источник: Известия

Фото: depositphotos.com

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За РулемЛежнин Роман
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