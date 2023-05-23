Стало известно, когда стартуют продажи нового российского авто

Elecar 5E-Tigarbo представят на выставке в Сочи в конце мая.

Продажи нового российского электромобиля Elecar 5E-Tigarbo начнутся в России 1 июня 2023 года. Гольфкары делают на предприятии «Тигарбо Эко» в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

Электромотор мощностью 10 кВт питается от аккумуляторной батареи емкостью 116 А/ ч. Снаряженная масса — 750 кг.

Максимальная скорость шестиместной машины — 40 км/ч. Запас хода — до 120 км. Зарядка от электросети 220 В занимает восемь часов.

Как сообщает производитель, выпуск электрокара локализован в России на 100%. Гольфкар предназначен для пассажирских перевозок на закрытых территориях: в парках, гостиничных комплексах, коттеджных поселках, на набережных, а также между объектами спортивной инфраструктуры.

Цена подобной машины — около 1,5 млн рублей.

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Источник: Telegram «Я за рулем Maxim Kadakov»

Фото: Tigarbo