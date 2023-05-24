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Необычный туристический маршрут для гостей Санкт-Петербурга — уже скоро!Необычный туристический маршрут для гостей Санкт-Петербурга — уже скоро!
Посетить предприятия судостроительной отрасли...
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Необычный туристический маршрут для гостей Санкт-Петербурга — уже скоро!

Посетить предприятия судостроительной отрасли на Балтике мечтает 82% гостей Северной столицы.

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В рамках индустриального маршрута туристы смогут посетить основные судостроительные заводы Санкт-Петербурга: Балтийский завод, Невский судостроительный, Кронштадтский морской завод и Адмиралтейские верфи.

Об этом рассказала руководитель дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, подчеркнув, что «посмотреть на этот увлекательный процесс от идеи, первого чертежа до уже готового объекта — это безумно интересно».

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Морской тур не обойдется без посещения музейно-исторического парка «Остров фортов» и экскурсии с выходом в акваторию Невы.

Интерес к таким маршрутам, по словам Ольги Захаровой, проявили 82% туристов, ведь Санкт-Петербург у многих ассоциируется именно с судостроением.

Источник: Известия

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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За РулемЛежнин Роман
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