Необычный туристический маршрут для гостей Санкт-Петербурга — уже скоро!
В рамках индустриального маршрута туристы смогут посетить основные судостроительные заводы Санкт-Петербурга: Балтийский завод, Невский судостроительный, Кронштадтский морской завод и Адмиралтейские верфи.
Об этом рассказала руководитель дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, подчеркнув, что «посмотреть на этот увлекательный процесс от идеи, первого чертежа до уже готового объекта — это безумно интересно».
Морской тур не обойдется без посещения музейно-исторического парка «Остров фортов» и экскурсии с выходом в акваторию Невы.
Интерес к таким маршрутам, по словам Ольги Захаровой, проявили 82% туристов, ведь Санкт-Петербург у многих ассоциируется именно с судостроением.
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Источник: Известия
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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