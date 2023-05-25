Покупать туры на отдых стало проще
Популярный сервис бронирования отелей и билетов после продолжительного перерыва возобновил работу.
На Ozon Travel можно купить не только авиабилеты, но и полный турпакет, который включает перелет, трансфер, проживание и туристическую страховку. Приобрести туры пока можно в мобильном приложении Ozon. Обещают, что скоро предложения появятся и в десктопной версии.
В 2021 году сервис объединили с маркетплейсом Ozon — и сейчас его услуги доступны всем пользователям площадки.
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Ozon Travel должен стать «надежным мостом между запросом покупателей и выгодными предложениями игроков рынка», считают в сервисе. Основным партнером стал крупнейший туроператор Level.Travel.
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Источник: vc.ru
Фото: Ozon, Unsplash
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