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Еще больше прямых рейсов в Китай

Владивосток и Муданьцзян планируют возобновить авиасообщение.

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Подписание меморандума стало итогом визита в мэрию Владивостока большой делегации Китая.

Три года назад, до пандемии, Владивосток тесно сотрудничал с городами КНР.

Одной из главных задач меморандума стало возобновление авиасообщения между городами. На первоначальном этапе самолеты могли бы совершать один-два рейса в месяц, а затем чаще.

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Отмечается, что возобновление прямых рейсов между Владивостоком и Муданьцзяном необходимо для развития туризма и активного сотрудничества.

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Источник: Российская газета

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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