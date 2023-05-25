Еще больше прямых рейсов в Китай

Владивосток и Муданьцзян планируют возобновить авиасообщение.

Подписание меморандума стало итогом визита в мэрию Владивостока большой делегации Китая.

Три года назад, до пандемии, Владивосток тесно сотрудничал с городами КНР.

Одной из главных задач меморандума стало возобновление авиасообщения между городами. На первоначальном этапе самолеты могли бы совершать один-два рейса в месяц, а затем чаще.

Отмечается, что возобновление прямых рейсов между Владивостоком и Муданьцзяном необходимо для развития туризма и активного сотрудничества.

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Источник: Российская газета

Фото: Unsplash