Еще больше прямых рейсов в Китай
Владивосток и Муданьцзян планируют возобновить авиасообщение.
Подписание меморандума стало итогом визита в мэрию Владивостока большой делегации Китая.
Три года назад, до пандемии, Владивосток тесно сотрудничал с городами КНР.
Одной из главных задач меморандума стало возобновление авиасообщения между городами. На первоначальном этапе самолеты могли бы совершать один-два рейса в месяц, а затем чаще.
Как не загубить двигатель некачественным масломРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Отмечается, что возобновление прямых рейсов между Владивостоком и Муданьцзяном необходимо для развития туризма и активного сотрудничества.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Российская газета
Фото: Unsplash
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0