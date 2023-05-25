Отдых в Крыму стал дешевле

Падение спроса привело к снижению цен на 30% по сравнению с прошлым летним сезоном.

В прошлом году полуостров лишился 40% туристов. В этом году прогнозируют улучшение туристического потока.

Но основной проблемой для туристов все еще остается транспортная логистика: закрыто небо, а также аэропорты в ближайших городах – Анапе и Геленджике. Однако сейчас в Крым приходят 19 поездов в день, что упрощает туристам путь. В какой-то мере это улучшит ситуацию, ведь около 70% туристов пользуется железнодорожным транспортом, чтобы добраться до Крыма.

На желание туристов приехать в Крым влияют не только транспортные проблемы, но и опасения по поводу безопасности отдыха. Сейчас, по данным туроператоров, отели стимулируют спрос акциями, ориентированными на туристов из соседних регионов, которым предлагают дополнительные скидки в размере 10-20%. Причем такую скидку можно получить не только при прямом бронировании, но и через свое агентство.

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Источник: пресс-служба РСТ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС