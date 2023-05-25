Современные технологии для безопасности туристов
Уникальный комплекс «Купол» уже применяется и доказал свою эффективность в Анапе, где в предыдущие годы благодаря ему были спасены два человека.
Сейчас в Сочи общее количество камер, которые входят в систему «Безопасный город», составляет 2520 единиц.
Большинство туристов приезжают на курорты на поездах и автомобилях, а это существенно влияет на дорожную ситуацию, поэтому необходимо усилить меры безопасности. Масштабирование системы на объекты транспортной инфраструктуры позволит обезопасить гостей города.
Также, помимо внедрения комплекса «Купол», традиционные наряды полиции и казаков оснастят электромобилями, способными передвигаться по набережным курортов. А выборочные проверки транспорта будут проводить с участием кинологов с собаками.
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Источник: Российская газета
Фото: depositphotos.com, администрация города Сочи
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