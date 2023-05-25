Километровый бассейн в стиле гостиниц Дубая построят под Калининградом
Туристический рынок считает, что строительство современного курорта в Янтарном отчасти решит проблему недостатка мест в гостиничной сфере и увеличит сезонность.
Одной из возможных идей является аналогия «дубайских» гостиничных комплексов с огромными бассейнами. Ожидается, что объект займет 500 гектаров и будет построен в течение пяти лет. Однако есть мнение, что он вряд ли станет панацеей – купальный сезон в этих широтах очень ограничен.
Плюс ко всему пока сложно представить архитектуру Дубая в Калининграде.
«Калининград – больше об уюте и «европейском стиле», — отмечают эксперты.
Между тем проблема дефицита мест для Калининградской области стоит слишком остро из года в год, и строительство только одного крупного комплекса проблему не решит.
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Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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