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Сочи – это не только море, горы и пальмы

В России активно растет программа научно-популярного туризма. Так, в Сочи начались экскурсии по маршруту «Путешествие в науку».

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Новую тропу уже преодолели ученые, дав ей высокую оценку.

Есть два варианта пребывания: можно сходить на однодневную экскурсию за 700 рублей либо приехать на 3 ночи и 4 дня за 23-27 тысяч с проживанием.

Что входит в программу? Экскурсия в НИИ медицинской приматологии – тут более 6,5 тысяч обезьян 200 видов. В Субтропическом центре предлагается познакомиться с исследованиями в области молекулярной и клеточной селекции, физиологии и биохимии растений. В вольерном комплексе «Лаура» – увидеть редких животных.

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«Путешествие в науку» пользуется большой популярностью, и многие туристы, в основном молодежь, специально приезжают на курорт ради прохождения маршрута.

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Источник: Российская газета

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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