Автотуризм спасет туристическую отрасль России
Совместный, комплексный подход министерств, ведомств и экспертного сообщества по реализации концепции автомобильного туризма в России позволит обеспечить комфорт, безопасность внутреннего туризма и реализовать потенциал регионов», – заявил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.
В ассоциации изучили, чего не хватает на данный момент для роста популярности этого направления в России. По мнению экспертов, необходимо законодательно упростить условия развития дорожной инфраструктуры и туристических объектов для малого и среднего бизнеса. Ведь очень высока вероятность того, что выиграют только крупные компании, которые могут себе позволить строить крупные туристические объекты с редким расположением и высокими ценами, что не способствует популяризации автотуризма среди широких слоев населения.
На многих существующих маршрутах отсутствуют туалеты и душевые, не говоря уже об инфраструктуре для особых категорий путешественников в кафе, на автозаправках и туробъектах. При этом личный транспорт для людей с инвалидностью, которые путешествуют всей семьей, является самым комфортным и экономичным способом передвижения.
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Источник: пресс-релиз Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга.
Фото: Unsplash
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