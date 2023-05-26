Автотуризм спасет туристическую отрасль России

Реализация концепции автотуризма в России поможет повысить безопасность, комфорт и качество навигации на туристических маршрутах.

Совместный, комплексный подход министерств, ведомств и экспертного сообщества по реализации концепции автомобильного туризма в России позволит обеспечить комфорт, безопасность внутреннего туризма и реализовать потенциал регионов», – заявил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

В ассоциации изучили, чего не хватает на данный момент для роста популярности этого направления в России. По мнению экспертов, необходимо законодательно упростить условия развития дорожной инфраструктуры и туристических объектов для малого и среднего бизнеса. Ведь очень высока вероятность того, что выиграют только крупные компании, которые могут себе позволить строить крупные туристические объекты с редким расположением и высокими ценами, что не способствует популяризации автотуризма среди широких слоев населения.

На многих существующих маршрутах отсутствуют туалеты и душевые, не говоря уже об инфраструктуре для особых категорий путешественников в кафе, на автозаправках и туробъектах. При этом личный транспорт для людей с инвалидностью, которые путешествуют всей семьей, является самым комфортным и экономичным способом передвижения.

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Источник: пресс-релиз Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга.

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